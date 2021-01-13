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КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:07
wtf написав: sens написав:
і чому витребують саме відсотки
потому что відсотки есть доход , такой же как зарплата и прочее, который позволяет подтвердить источник происхождения средств
це вірно наполовину
якщо ВИ отримали хабар в розмірі 1000 мінімальних ЗП і поклали на депозит , то відсотки це з ВАШОЇ точки зору ВІДОКРЕМЛЕНІ КОШТИ
зрозуміла думка
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sens
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Додано: Сер 06 січ, 2021 21:09
sens написав: Ромасик написав:sens
, в виписці по депозиту/рахунку для виплати депозиту є інфа по %%.
це зрозуміло,але у виписці будуть ВСІ операції ,а не тільки відсотки
тому і не зрозуміло,чому необхідно робити таку гімняну роботу,і чому витребують саме відсотки , бо квітанції про зняття всього вкладу з іншого банку не можуть бути прийнятим банком КВ . так само у мене є картка на яку отримую заробітну плату і не тільки , але знову треба брати в руки маркер та робити гімняну роботу двічі
Я вирішив залишити десь 4250 ойро аніж займатися ...
таке то... протоптуйте стежку в податкову за швидкими довідками про доходи. Якщо звісно, податкова про них знає
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Чет 07 січ, 2021 07:21
Ромасик написав: sens написав: Ромасик написав:sens
, в виписці по депозиту/рахунку для виплати депозиту є інфа по %%.
це зрозуміло,але у виписці будуть ВСІ операції ,а не тільки відсотки
тому і не зрозуміло,чому необхідно робити таку гімняну роботу,і чому витребують саме відсотки , бо квітанції про зняття всього вкладу з іншого банку не можуть бути прийнятим банком КВ . так само у мене є картка на яку отримую заробітну плату і не тільки , але знову треба брати в руки маркер та робити гімняну роботу двічі
Я вирішив залишити десь 4250 ойро аніж займатися ...
таке то... протоптуйте стежку в податкову за швидкими довідками про доходи. Якщо звісно, податкова про них знає
нащо? Не буду писать рекламу,но квитанции с выплатой кредиторских требований признали официальным источником происхождения средств и подтверждены Фондом,в самом банке подчеркиваю не знают и не предоставляют письменной инструкции,где по мнению банки(!) изложены ВСЕ доступные источники и согласованные с НБУ. Поэтому, будим довольствоваться допустимым граничным значением . Может кому-то совет ваш будит полезным,отдельное спасибо,но из-за "50 копеек ссориться с кумовьями" это не наш метод.
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:02
sens
, ги, логіка трохи поламалася, але... ви писали про те, що вони не визнали квитанцію про видачу коштів, але не про те, що вони не визнали виписку з формулюванням "виплата депозиту", що близько до виплати кредиторських вимог. Але, розумію, практично те ж, що і зняття коштів. Проте, може певна демагогія має юридичний сенс
Або вони тупо не знали, що таке кредиторвські вимоги і злякалися
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Пон 11 січ, 2021 21:04
Ромасик написав:sens
, ги, логіка трохи поламалася, але... ви писали про те, що вони не визнали квитанцію про видачу коштів, але не про те, що вони не визнали виписку з формулюванням "виплата депозиту", що близько до виплати кредиторських вимог. Але, розумію, практично те ж, що і зняття коштів. Проте, може певна демагогія має юридичний сенс
Або вони тупо не знали, що таке кредиторвські вимоги і злякалися
Просто им глубоко на не турков-физикOFF
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sens
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:25
У этих папуасов два раза в день по полчаса санитарные перерывы
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Додано: Чет 14 січ, 2021 15:29
sens написав:
У этих папуасов два раза в день по полчаса санитарные перерывы
а положено 4х15
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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