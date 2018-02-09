RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перехідний Банк РВС Банк

Перехідний Банк РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2016 17:59

Перехідний Банк РВС Банк

Інформаційна картка банку
Перехідний Банк РВС Банк


Актуальна інформація
РВС Банк, що "вижив" після тимчасової адміністрації, поверну


З пов. Модератор
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 299
З нами з: 14.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:09

АМКУ разрешил депутату Рады Демчаку (БПП) купить более 50% Р

Антимонопольный комитет разрешил депутату Верховной Рады Руслану Демчаку (БПП) купить более 50% РВС Банка (Киев), сообщается на сайте АМКУ. "Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Демчаку Руслану Евгеньевичу на приобретение акций РВС Банка, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - указано в сообщении. Также предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Стецюку Александру Владимировичу на непосредственное приобретение акций РВС Банка, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества. Вместе с тем предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины Стецюку Александру Владимировичу на приобретение контроля над РВС Банком путем получения в управление от физического лица - гражданина Украины Демчака Руслана Евгеньевича акций банка, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, на основании договора управления корпоративными правами. РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе "Украинской бизнес группой" (UBG, Киев). UBG ранее контролировалась депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Русланом Демчаком и владела Эрде Банком.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/amku-razrieshil-ruslanu-diemchaku-kupit-bolieie-50-rvs-banka
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:33

Депо банчок почав десь недавно брати?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23844
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:27

  Квесторе_поверніться написав:Депо банчок почав десь недавно брати?

Виглядає що в банці реальні стовпчики (1000 гривень) 16,5% на рік, виплата в кінці.
До трьох років 15,5%, виплата щомісячно.
Поточний під депо на халяву.
Карткові лише в Просторі (національна платіжна система).
Можливо...хто захоче гривнею підтримати господарку Руслана Демчака? :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23844
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:36

Пока там не было Демчака - можно было и задуматься
Хотя наверно годик-полтора у банчика точно есть :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4882
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:50

  Вкладчик1234 написав:Пока там не было Демчака - можно было и задуматься
Хотя наверно годик-полтора у банчика точно есть :-)

Демчак тут був завжди...просто зараз вирішив чесно признатись. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23844
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:58

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Пока там не было Демчака - можно было и задуматься
Хотя наверно годик-полтора у банчика точно есть :-)

Демчак тут був завжди...просто зараз вирішив чесно признатись. :)
Вы имели ввиду "чисто-сердечно признался ,что б смягчить наказание"? :mrgreen:
Дядя Дима
 
Повідомлень: 209
З нами з: 29.11.16
Подякував: 124 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs, Google Feedfetcher, sd_lg, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 927, 928, 929
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9284 1333004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 21:47
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 5300, 5301, 5302
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53013 6869886
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 21:33
chipmunk
БМ БАНК 1 ... 441, 442, 443
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4421 727113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 20:01
Козак-характерник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.