Інформаційна картка банку
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Актуальна інформація
РВС Банк, що "вижив" після тимчасової адміністрації, поверну
З пов. Модератор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 тра, 2016 17:59
Перехідний Банк РВС Банк
Інформаційна картка банку
Перехідний Банк РВС Банк
Актуальна інформація
РВС Банк, що "вижив" після тимчасової адміністрації, поверну
З пов. Модератор
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:09
АМКУ разрешил депутату Рады Демчаку (БПП) купить более 50% Р
Всё IMHO
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:27
Виглядає що в банці реальні стовпчики (1000 гривень) 16,5% на рік, виплата в кінці.
До трьох років 15,5%, виплата щомісячно.
Поточний під депо на халяву.
Карткові лише в Просторі (національна платіжна система).
Можливо...хто захоче гривнею підтримати господарку Руслана Демчака?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:36
Пока там не было Демчака - можно было и задуматься
Хотя наверно годик-полтора у банчика точно есть
Всё IMHO
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:50
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:58
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