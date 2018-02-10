RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перехідний Банк РВС Банк

Перехідний Банк РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:33

  sens написав:Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"

Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?

Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4884
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3272 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:10

  Вкладчик1234 написав:
  sens написав:Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"

Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?

Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем

Тут https://declarations.com.ua/declaration ... d9e936fb60
Руслан 120 млн грн друзякам позичив...а 300 млн де він засвітив?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  sens написав:Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"

Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?

Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем

Тут https://declarations.com.ua/declaration ... d9e936fb60
Руслан 120 млн грн друзякам позичив...а 300 млн де він засвітив?


почти тонна бумаги в пятихатках 8)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10485
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:53

Стовпи в банці не справжні...банка може обмежити і заборонити поповнення. :(
Всякий що входить сюди...повинен це знати.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Google Feedfetcher, guntherhouse777, lel, octopus і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5302, 5303, 5304
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53031 6873971
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 20:04
Искатель
БМ БАНК 1 ... 442, 443, 444
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4431 728176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 19:46
guntherhouse777
А-Банк 1 ... 927, 928, 929
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9285 1334134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 17:39
DENVER_S
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.