Перехідний Банк РВС Банк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 18:33

  sens написав:Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"

Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?

Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:10

  Вкладчик1234 написав:
  sens написав:Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"

Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?

Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем

Тут https://declarations.com.ua/declaration ... d9e936fb60
Руслан 120 млн грн друзякам позичив...а 300 млн де він засвітив?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  sens написав:Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"

Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?

Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем

Тут https://declarations.com.ua/declaration ... d9e936fb60
Руслан 120 млн грн друзякам позичив...а 300 млн де він засвітив?


почти тонна бумаги в пятихатках 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 19:53

Стовпи в банці не справжні...банка може обмежити і заборонити поповнення. :(
Всякий що входить сюди...повинен це знати.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:22

А кто обслуживается в банке - какие вообще ограничения накладываются на Простор-карты по сравнению с визой и МК?
la9
 
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