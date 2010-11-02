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Перехідний Банк РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лют, 2018 18:33
sens написав:
Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"
Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?
Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:10
Вкладчик1234 написав: sens написав:
Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"
Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?
Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем
Тут https://declarations.com.ua/declaration ... d9e936fb60
Руслан 120 млн грн друзякам позичив...а 300 млн де він засвітив?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:23
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав: sens написав:
Известный обнальщик Демчак не стесняясь выложил в своей поднагодной про 300 000 000 грн кешем , на банчик хватит , так как эта сумма уже "Законная"
Думаю эти суммы становятся "законными" только в головах керманычей.
А то так можно и ограбить банк, а потом "честно" указать камаз нала в декларации, и получить "иммунитет"?
Декларация - это ж не амнистия. Был же кадр, который указал триллион грн кешем
Тут https://declarations.com.ua/declaration ... d9e936fb60
Руслан 120 млн грн друзякам позичив...а 300 млн де він засвітив?
почти тонна бумаги в пятихатках
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 10 лют, 2018 19:53
Стовпи в банці не справжні...банка може обмежити і заборонити поповнення.
Всякий що входить сюди...повинен це знати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 тра, 2018 08:22
А кто обслуживается в банке - какие вообще ограничения накладываются на Простор-карты по сравнению с визой и МК?
Для п2п карты доступны?
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la9
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Додано: Нед 13 тра, 2018 19:08
la9 написав:
А кто обслуживается в банке - какие вообще ограничения накладываются на Простор-карты по сравнению с визой и МК?
Картами Простор нельзя расплачиваться в интернете даже внутри Украины.
В торговой сети расплачиваться можно.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 13 тра, 2018 20:16
lubopytnaya написав: la9 написав:
А кто обслуживается в банке - какие вообще ограничения накладываются на Простор-карты по сравнению с визой и МК?
Картами Простор нельзя расплачиваться в интернете
даже внутри Украины.
В торговой сети расплачиваться можно.
Ізя каже що в нього можна...не тестив.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:37
Депо-договір від Русланаhttp://rwsbank.com.ua/uploads/TypAgr_Vk ... _03_18.pdf
З умовами лояльності депоставка до 17,5%.
Вроді Мастер Кард вже в банку заходить.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:00
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greenozon
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