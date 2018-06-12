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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 15:21
abc111 написав:
...кто в теме, насколько надёжный банк?
Безнадійний абсолютно.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:57
abc111 написав:
...кто в теме, насколько надёжный банк?
Вы такие страные вопросы задаете...
Где в мире Вы видели надежные банки? Хоть один надежный назовите
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:07
Ставим банку в один ряд з
Зємєлєю
Шаромигою
і Фарсом...лідерами по гривнеДепопрОцентами.
Вимальовується до 17,5% на рік без поповнення в кінці виплата.
17% на рік з поповненням виплата в кінці.
16% до 3 років з виплатою щомісячно.
Не агітую...лише інформую.
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:14
Квесторе_поверніться написав:
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних
а в 1й половине слова "ль"?
от залил он вам сала за шкуру седня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:21
Квесторе_поверніться написав:
Ставим банку в один ряд з
Зємєлєю
Шаромигою
і Фарсом...лідерами по гривнеДепопрОцентами.
Вимальовується до 17,5% на рік без поповнення в кінці виплата.
17% на рік з поповненням виплата в кінці.
16% до 3 років з виплатою щомісячно.
Не агітую...лише інформую.
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних.
Мисто банк с акционными 17.5 на 8 месяцев в этот же ряд ставите?
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Aps
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:26
Aps написав:
Квесторе_поверніться написав:
Ставим банку в один ряд з
Зємєлєю
Шаромигою
і Фарсом...лідерами по гривнеДепопрОцентами.
Вимальовується до 17,5% на рік без поповнення в кінці виплата.
17% на рік з поповненням виплата в кінці.
16% до 3 років з виплатою щомісячно.
Не агітую...лише інформую.
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних.
Мисто банк с акционными 17.5 на 8 месяцев в этот же ряд ставите?
Ставим і Місто по Ваших рекомендаціях...чому не поставити.
Жаль що Містабанки немає в наших краях.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:27
Нормальна банка має мати хоча б по одній банці в обл-центрах
інакше то якісь.. ну ви розумієте (окрім Кійова)
+50грн !
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:29
Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Мисто банк с акционными 17.5 на 8 месяцев в этот же ряд ставите?
Ставим і Місто по Ваших рекомендаціях...чому не поставити.
Жаль що Містабанки немає в наших краях.
Разместились бы или просто жаль ?
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Aps
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Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31
Aps, чому б не розміститись?
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Квесторе_поверніться
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