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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:21

  abc111 написав:...кто в теме, насколько надёжный банк?

Безнадійний абсолютно. :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:57

  abc111 написав:...кто в теме, насколько надёжный банк?

Вы такие страные вопросы задаете...
Где в мире Вы видели надежные банки? Хоть один надежный назовите :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:07

Ставим банку в один ряд з
Зємєлєю
Шаромигою
і Фарсом...лідерами по гривнеДепопрОцентами.
Вимальовується до 17,5% на рік без поповнення в кінці виплата.
17% на рік з поповненням виплата в кінці.
16% до 3 років з виплатою щомісячно.
Не агітую...лише інформую.
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:14

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних

а в 1й половине слова "ль"? :lol: :lol:
от залил он вам сала за шкуру седня 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:21

  Квесторе_поверніться написав:Ставим банку в один ряд з
Зємєлєю
Шаромигою
і Фарсом...лідерами по гривнеДепопрОцентами.
Вимальовується до 17,5% на рік без поповнення в кінці виплата.
17% на рік з поповненням виплата в кінці.
16% до 3 років з виплатою щомісячно.
Не агітую...лише інформую.
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних.


Мисто банк с акционными 17.5 на 8 месяцев в этот же ряд ставите?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:26

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ставим банку в один ряд з
Зємєлєю
Шаромигою
і Фарсом...лідерами по гривнеДепопрОцентами.
Вимальовується до 17,5% на рік без поповнення в кінці виплата.
17% на рік з поповненням виплата в кінці.
16% до 3 років з виплатою щомісячно.
Не агітую...лише інформую.
Забув ще згадати банку на А закінчується на С з 17,70% по депо річних.


Мисто банк с акционными 17.5 на 8 месяцев в этот же ряд ставите?

Ставим і Місто по Ваших рекомендаціях...чому не поставити.
Жаль що Містабанки немає в наших краях. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:27

Нормальна банка має мати хоча б по одній банці в обл-центрах
інакше то якісь.. ну ви розумієте (окрім Кійова)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:
Мисто банк с акционными 17.5 на 8 месяцев в этот же ряд ставите?

Ставим і Місто по Ваших рекомендаціях...чому не поставити.
Жаль що Містабанки немає в наших краях. :(


Разместились бы или просто жаль ? :wink:
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:31

Aps, чому б не розміститись?
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