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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:44
Квесторе_поверніться написав:
Цікаво що за бубновий інтерес в нього в Коростені?
Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают
... делайте хоть что-нибудь!
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