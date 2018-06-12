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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:44

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Цікаво що за бубновий інтерес в нього в Коростені?

Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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