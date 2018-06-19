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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:44

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Цікаво що за бубновий інтерес в нього в Коростені?

Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:09

Руслан каже що в цій банці свої мільйони тримає
https://declarations.com.ua/declaration ... cd5d18913b
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:13

Квесторе_поверніться, а не помните шо Лагун говорил?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17

  clientage написав:Квесторе_поверніться, а не помните шо Лагун говорил?

Ні, не пригадую.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:13

Крутий дядько! гешефт мільярдний, видать серйозну кришу мав
цікаво де він зараз і що мутить :)
такі люди без двіжу жити не можуть!

.......
Независимый аудитор ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» оценил убытки неплатежеспособного "Дельта Банка", не отраженные в отчетности финучреждения за три года в 42,1 млрд грн.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации,
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3025630
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30

  clientage написав:Квесторе_поверніться, а не помните шо Лагун говорил?

Помню банк RD.
Один из наиболее клиентоориентированых, в т.ч. и во время ВА.
Щось мені з ТАС "щастить"
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