Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 чер, 2018 15:44
Re: РВС Банк
Гранитный карьер. Там дефицитный красный гранит добывают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:09
Руслан каже що в цій банці свої мільйони тримає
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:13
Квесторе_поверніться, а не помните шо Лагун говорил?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 09:17
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:13
Крутий дядько! гешефт мільярдний, видать серйозну кришу мав
цікаво де він зараз і що мутить
такі люди без двіжу жити не можуть!
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Независимый аудитор ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» оценил убытки неплатежеспособного "Дельта Банка", не отраженные в отчетности финучреждения за три года в 42,1 млрд грн.
В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации,
Источник:
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Додано: Вів 19 чер, 2018 20:30
Помню банк RD.
Один из наиболее клиентоориентированых, в т.ч. и во время ВА.
Щось мені з ТАС "щастить"
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