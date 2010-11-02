Не знаю чи до 17,5% в гривні великий прОцент.
До речі, глянув на депоПростору карту
Тарифи цілком приємні.
Кажуть що по ній Мого банку та Приватні банкомати без комісії гривню дають.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36
Не знаю чи до 17,5% в гривні великий прОцент.
До речі, глянув на депоПростору карту
Тарифи цілком приємні.
Кажуть що по ній Мого банку та Приватні банкомати без комісії гривню дають.
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04
По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%.
2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю.
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
4. Мега 16,7% лишилось лише на рік.
Хто ще заслуговує на увагу?
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:36
Re: РВС Банк
+50грн !
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:40
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