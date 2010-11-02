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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36

  greenozon написав:Тоді навіщо йому пилососити із вулиці під великий %?
очевидно що цей пилосос розрахований на фізиків із вулиці..

якщо ж банк заробляє не на фізиках, тоді це НЕ логічно, або банк грає по-2-ну гру

Не знаю чи до 17,5% в гривні великий прОцент.
До речі, глянув на депоПростору карту
http://rwsbank.com.ua/uploads/%D0%94%D0 ... %D0%99.pdf
Тарифи цілком приємні.
Кажуть що по ній Мого банку та Приватні банкомати без комісії гривню дають.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04

По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%.
2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю.
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
4. Мега 16,7% лишилось лише на рік.
Хто ще заслуговує на увагу?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:36

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:40

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)

інфо про продовження аХції в Фарсі не володію.
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