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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36
greenozon написав:
Тоді навіщо йому пилососити із вулиці під великий %?
очевидно що цей пилосос розрахований на фізиків із вулиці..
якщо ж банк заробляє не на фізиках, тоді це НЕ логічно, або банк грає по-2-ну гру
Не знаю чи до 17,5% в гривні великий прОцент.
До речі, глянув на депоПростору картуhttp://rwsbank.com.ua/uploads/%D0%94%D0 ... %D0%99.pdf
Тарифи цілком приємні.
Кажуть що по ній Мого банку та Приватні банкомати без комісії гривню дають.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04
По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%.
2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю.
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
4. Мега 16,7% лишилось лише на рік.
Хто ще заслуговує на увагу?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:36
Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:40
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
інфо про продовження аХції в Фарсі не володію.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 10:52
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
Сократилась с 5 до 3.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:24
TDK написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
Сократилась с 5 до 3.
% річний 16,6=13,6+3. Погіршення на 2 пункти.
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