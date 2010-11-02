РВС Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36
greenozon написав:
Тоді навіщо йому пилососити із вулиці під великий %?
очевидно що цей пилосос розрахований на фізиків із вулиці..
якщо ж банк заробляє не на фізиках, тоді це НЕ логічно, або банк грає по-2-ну гру
Не знаю чи до 17,5% в гривні великий прОцент.
До речі, глянув на депоПростору карту
http://rwsbank.com.ua/uploads/%D0%94%D0 ... %D0%99.pdf
Тарифи цілком приємні.
Кажуть що по ній Мого банку та Приватні банкомати без комісії гривню дають.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04
По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%. 2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю. 3. Фарс до 17% (на 2 роки). 4. Мега 16,7% лишилось лише на рік. Хто ще заслуговує на увагу?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:36
Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 2371
З нами з: 01.06.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:40
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
інфо про продовження аХції в Фарсі не володію.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:52
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
Сократилась с 5 до 3.
TDK
Повідомлень: 965
З нами з: 28.10.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:24
TDK написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
Сократилась с 5 до 3.
% річний 16,6=13,6+3. Погіршення на 2 пункти.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 24914
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 лип, 2018 03:45
Квесторе_поверніться написав:
По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%.
2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю.
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
4. Мега 16,7% лишилось лише на рік.
Хто ще заслуговує на увагу?
Місто Банк
Акция до 31 июля: 17,5% на 8 месяцев (з виплатою відсотків щомісячно без права поповнення)
мінімальна сума вкладу від 2500 UAH
А стандартные ставки там такие:
17,00% на 18 міс + 5 днів, (з виплатою відсотків в кінці строку, без права поповнення)
мінімальна сума вкладу від 1000,00 грн
16,50% на 18 міс + 5 днів, (з виплатою відсотків в кінці строку,
з правом поповнення протягом перших 2/3 строку вкладу
),
мінімальна сума вкладу від 1000,00 грн
мінімальна сума поповнення від 500,00 грн.
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3275
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 383 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 04 лип, 2018 03:56
Еще в Глобусе 17,0% +0,3% от Минфина
На срок от 12 мес.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3275
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 383 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
31090
3858190
3543
487445
Сер 04 лип, 2018 02:44 keep
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5400
1299427
Сер 04 лип, 2018 00:44 lebon