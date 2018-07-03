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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36

  greenozon написав:Тоді навіщо йому пилососити із вулиці під великий %?
очевидно що цей пилосос розрахований на фізиків із вулиці..

якщо ж банк заробляє не на фізиках, тоді це НЕ логічно, або банк грає по-2-ну гру

Не знаю чи до 17,5% в гривні великий прОцент.
До речі, глянув на депоПростору карту
http://rwsbank.com.ua/uploads/%D0%94%D0 ... %D0%99.pdf
Тарифи цілком приємні.
Кажуть що по ній Мого банку та Приватні банкомати без комісії гривню дають.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:04

По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%.
2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю.
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
4. Мега 16,7% лишилось лише на рік.
Хто ще заслуговує на увагу?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:36

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:40

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)

інфо про продовження аХції в Фарсі не володію.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 10:52

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)

Сократилась с 5 до 3.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:24

  TDK написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)

Сократилась с 5 до 3.

% річний 16,6=13,6+3. Погіршення на 2 пункти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 03:45

  Квесторе_поверніться написав:По депогривні в лідери виглядає що виривається
1. Альянс до 17,7%.
2. В Руслана до 17,5% (з лояльністю.
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
4. Мега 16,7% лишилось лише на рік.
Хто ще заслуговує на увагу?

Місто Банк
Акция до 31 июля: 17,5% на 8 месяцев (з виплатою відсотків щомісячно без права поповнення)
мінімальна сума вкладу від 2500 UAH

А стандартные ставки там такие:
17,00% на 18 міс + 5 днів, (з виплатою відсотків в кінці строку, без права поповнення)
мінімальна сума вкладу від 1000,00 грн
16,50% на 18 міс + 5 днів, (з виплатою відсотків в кінці строку, з правом поповнення протягом перших 2/3 строку вкладу ),
мінімальна сума вкладу від 1000,00 грн
мінімальна сума поповнення від 500,00 грн.

https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 03:56

Еще в Глобусе 17,0% +0,3% от Минфина
На срок от 12 мес.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:12

  lubopytnaya написав:Еще в Глобусе 17,0% +0,3% от Минфина
На срок от 12 мес.

А чи не 17% буде лише від 18 місяців?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:24

  lubopytnaya написав:Еще в Глобусе 17,0% +0,3% от Минфина
На срок от 12 мес.


Не забывайте - При подаче заявки у клиента не должно быть действующих вкладов (при наличии открытого депозитного вклада, вознаграждение не выплачивается).
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