Не зовсім точно...точніше 3,5%.
Кого цікавлять деталі аХції Фарса Бонус через поточний на депо звертайтеся в ПП.
Умови отримані з офіційних джерел.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07
Зараз переглядають цей форум: babka_v_kedax, Google [Bot], medeivalb, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|