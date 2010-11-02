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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07

  TDK написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)

Сократилась с 5 до 3.

Не зовсім точно...точніше 3,5%.
Кого цікавлять деталі аХції Фарса Бонус через поточний на депо звертайтеся в ПП.
Умови отримані з офіційних джерел.
Квесторе_поверніться
 
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