|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07
TDK написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
3. Фарс до 17% (на 2 роки).
ноунейм акція із КБ завершилаьс?
Сократилась с 5 до 3.
Не зовсім точно...точніше 3,5%.
Кого цікавлять деталі аХції Фарса Бонус через поточний на депо звертайтеся в ПП.
Умови отримані з офіційних джерел.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24948
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:24
Щось немає ажіотажу на аХцію Фарсу Вонус до депо через поточний.
Звертайтеся, не соромтеся.
Не агітую...можу лише проінформувати.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24948
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:47
завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3043
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:59
wolt450 написав:
завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти
І на гривню?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24948
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:05
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти
І на гривню?
на гр 0,5%, кажуть
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3043
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57772
|7407784
|
|
|5855
|1390786
|
|
|245
|32603
|
|