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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07

  TDK написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:3. Фарс до 17% (на 2 роки).


ноунейм акція із КБ завершилаьс? :)

Сократилась с 5 до 3.

Не зовсім точно...точніше 3,5%.
Кого цікавлять деталі аХції Фарса Бонус через поточний на депо звертайтеся в ПП.
Умови отримані з офіційних джерел.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:24

Щось немає ажіотажу на аХцію Фарсу Вонус до депо через поточний.
Звертайтеся, не соромтеся. :(
Не агітую...можу лише проінформувати. :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:47

Re: РВС Банк

завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:59

  wolt450 написав:завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти

І на гривню?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 11:05

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти

І на гривню?

на гр 0,5%, кажуть
wolt450
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