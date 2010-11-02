Не зовсім точно...точніше 3,5%.
Кого цікавлять деталі аХції Фарса Бонус через поточний на депо звертайтеся в ПП.
Умови отримані з офіційних джерел.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 10:07
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:24
Щось немає ажіотажу на аХцію Фарсу Вонус до депо через поточний.
Звертайтеся, не соромтеся.
Не агітую...можу лише проінформувати.
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:47
Re: РВС Банк
завтра відсотки падають на 0,25-0,5% на всі валюти
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:59
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:05
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:45
Только для новых депозитов? Или по уже действующим тоже?
А то ведь в договорах написано, что банк имеет право изменять ставки по своему усмотрению в течение всего срока действия депозита.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 09 лип, 2018 18:46
Re: РВС Банк
запасаємся попкорном!
і рахуємо чи переплюне рекорд АБанки! (4 зміни % в міс)
+50грн !
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Додано: Пон 09 лип, 2018 20:42
Сайт банку лежить?
мабуть після цієї новини
https://news.finance.ua/ua/news/-/42967 ... ty-depozyt
всі кинулись читати нові ставки і .. сайт впав
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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