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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:15
greenozon написав:
о, сайт ожив
мабуть ті ж самі магістралі збойнули що і в ПБ вчора
а по деповалюті є просадка?
Руслан не для валюти...може профукати.
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