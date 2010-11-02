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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:15

  greenozon написав:о, сайт ожив :)
мабуть ті ж самі магістралі збойнули що і в ПБ вчора

а по деповалюті є просадка?

Руслан не для валюти...може профукати. :)
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