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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:15

  greenozon написав:о, сайт ожив :)
мабуть ті ж самі магістралі збойнули що і в ПБ вчора

а по деповалюті є просадка?

Руслан не для валюти...може профукати. :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:34

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:може профукати.


з цього місця поподрібніше будь ласка!

якщо це коммон фраза - то таке можна сказати про будь-яку банку БСУ
+50грн !
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greenozon
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