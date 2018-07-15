Руслан не для валюти...може профукати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:15
Руслан не для валюти...може профукати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:34
Re: РВС Банк
з цього місця поподрібніше будь ласка!
якщо це коммон фраза - то таке можна сказати про будь-яку банку БСУ
+50грн !
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:49
Руслан перемістився в лідери по % по гривні з лояльністю.
Ноздря в ноздрю йде Шаромига, але лише до кінця літа і на терміни від 2 років.
Альянс зійшов з дистанції ще 11 липня, і мовчить як партизан.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51
Інфо поподрібніше не для преси...і з неперевірених джерел.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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