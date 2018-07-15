Додано: Пон 16 лип, 2018 15:49

Руслан перемістився в лідери по % по гривні з лояльністю.

Ноздря в ноздрю йде Шаромига, але лише до кінця літа і на терміни від 2 років.

Альянс зійшов з дистанції ще 11 липня, і мовчить як партизан.

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