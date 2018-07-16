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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:15

  greenozon написав:о, сайт ожив :)
мабуть ті ж самі магістралі збойнули що і в ПБ вчора

а по деповалюті є просадка?

Руслан не для валюти...може профукати. :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:34

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:може профукати.


з цього місця поподрібніше будь ласка!

якщо це коммон фраза - то таке можна сказати про будь-яку банку БСУ
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:49

Руслан перемістився в лідери по % по гривні з лояльністю.
Ноздря в ноздрю йде Шаромига, але лише до кінця літа і на терміни від 2 років.
Альянс зійшов з дистанції ще 11 липня, і мовчить як партизан.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:може профукати.


з цього місця поподрібніше будь ласка!

якщо це коммон фраза - то таке можна сказати про будь-яку банку БСУ

Інфо поподрібніше не для преси...і з неперевірених джерел.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:35

На сайте банка 17,5% по депо на год. Это с ежемесячой выплатой % ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:47

  iurii44 написав:На сайте банка 17,5% по депо на год. Это с ежемесячой выплатой % ?

Виплата в кінці і без поповнення (з лояльністю).
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:05

Re: РВС Банк

  iurii44 написав:На сайте банка 17,5% по депо на год.


це мабуть на головній сторінці банку банер намалював,
реальні цифри тут

http://rwsbank.com.ua/uploads/10-07-2018.pdf
+50грн !
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Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Інфо поподрібніше не для преси...і з неперевірених джерел.

напишіть якось зашифровано, у вас це гарно виходить
(от нарпиклад як "Шаромига" - фіг поймеш хто це і де це :)
+50грн !
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greenozon
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  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Інфо поподрібніше не для преси...і з неперевірених джерел.

напишіть якось зашифровано, у вас це гарно виходить
(от нарпиклад як "Шаромига" - фіг поймеш хто це і де це :)

Тут слід промовчати...а то можна налякати клієнта що кошти сюди буде нести.
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