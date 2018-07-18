Руслан не для валюти...може профукати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:15
Руслан не для валюти...може профукати.
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Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:34
Re: РВС Банк
з цього місця поподрібніше будь ласка!
якщо це коммон фраза - то таке можна сказати про будь-яку банку БСУ
+50грн !
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:49
Руслан перемістився в лідери по % по гривні з лояльністю.
Ноздря в ноздрю йде Шаромига, але лише до кінця літа і на терміни від 2 років.
Альянс зійшов з дистанції ще 11 липня, і мовчить як партизан.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:51
Інфо поподрібніше не для преси...і з неперевірених джерел.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:35
На сайте банка 17,5% по депо на год. Это с ежемесячой выплатой % ?
Практикующий вкладчик.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:47
Виплата в кінці і без поповнення (з лояльністю).
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:05
Re: РВС Банк
це мабуть на головній сторінці банку банер намалював,
реальні цифри тут
+50грн !
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:13
Re: РВС Банк
напишіть якось зашифровано, у вас це гарно виходить
(от нарпиклад як "Шаромига" - фіг поймеш хто це і де це
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:25
Тут слід промовчати...а то можна налякати клієнта що кошти сюди буде нести.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Чет 19 лип, 2018 07:03
РВС - молодець! перший зрозумів про що сказав НБУ в своїй постанові №63
1ий фізичний валюто-обмінний апарат!
(смерть канторам і іншим баригам з вулиці )
так тримати! яка банка наступна?
+50грн !
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