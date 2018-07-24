Недоторканих неповинно бути. Все правильно, слуга Народу мусить пояснити кожну копійку в своїх закромах. Не можеш, віддай Народу в бюджет....і понеси заслужене покарання, якщо судом буде визнано про здійснення Русланом кримінального правопорушення. Слідкуєм за розвитком ситуації.
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Думав що то щось повязане з Русланом. А Ви про Наталку. Виглядає що великі дяді троха підставили її...і здавати тих дядь ніззя бо вони грають свою велику гру і ця гра може виявитися договорняком. І банка Вермут в цій грі стоїть троха в стороні тому ще і живе...мабуть.
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