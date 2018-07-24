РВС Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 09:31
Виглядає що це госполарка не Руслана. Банка примазалась для піара ну і ліцензія тут банківська потрібна.
А курси в ящику зовсім не адекватні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Повідомлень: 132
З нами з: 09.09.15
Подякував: 60 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:05
Недоторканих неповинно бути.
Все правильно, слуга Народу мусить пояснити кожну копійку в своїх закромах.
Не можеш, віддай Народу в бюджет....і понеси заслужене покарання, якщо судом буде визнано про здійснення Русланом кримінального правопорушення.
Слідкуєм за розвитком ситуації.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:08
Квесторе_поверніться написав:
Слідкуєм за розвитком ситуації.
А чем с Вермутом закончилось?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25015
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2820 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Слідкуєм за розвитком ситуації.
А чем с Вермутом закончилось?
А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:14
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Слідкуєм за розвитком ситуації.
А чем с Вермутом закончилось?
А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув.
https://finclub.net/news/glavu-nabsovet ... arest.html https://economics.unian.net/finance/100 ... estva.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 25015
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2004 раз.
Подякували: 2820 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 25 лип, 2018 11:27
Думав що то щось повязане з Русланом.
А Ви про Наталку.
Виглядає що великі дяді троха підставили її...і здавати тих дядь ніззя бо вони грають свою велику гру і ця гра може виявитися договорняком.
І банка Вермут в цій грі стоїть троха в стороні тому ще і живе...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:13
А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув.
[/quote]
https://finclub.net/news/glavu-nabsovet ... arest.html https://economics.unian.net/finance/100 ... estva.html
[/quote]
Думав що то щось повязане з Русланом.
А Ви про Наталку.
Виглядає що великі дяді троха підставили її...і здавати тих дядь ніззя бо вони грають свою велику гру і ця гра може виявитися договорняком.
І банка Вермут в цій грі стоїть троха в стороні тому ще і живе...мабуть.[/quote]
ОБС
одни предположение и всего-то
МИБ это теперь как самый главный конвертцентр по-вашенски
никому не верю
sens
Повідомлень: 10881
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:31
Про МІБ жодним словом не згадав.
Мої міркування можете ігнорити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25237
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1288 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:49
Квесторе_поверніться написав:
Мої міркування можете ігнорити.
вот и не стоит каждый раз писать про московитов , свои припущення про политику и подымать темы не касающихся банков - у вас прекрасный диалог на ветке форварда,вот в таком же духе и продолжайте про показатели и т.д.
никому не верю
sens
Повідомлень: 10881
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 631 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15280
2171351
10325
1494375
31242
3878652