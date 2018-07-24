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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:31

  greenozon написав:РВС - молодець! перший зрозумів про що сказав НБУ в своїй постанові №63

1ий фізичний валюто-обмінний апарат!

(смерть канторам і іншим баригам з вулиці :))

так тримати! яка банка наступна? :mrgreen:

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ty-3873270

Виглядає що це госполарка не Руслана. Банка примазалась для піара ну і ліцензія тут банківська потрібна.
А курси в ящику зовсім не адекватні. :(
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:45

Re: РВС Банк

НАБУ открыло дело против нардепа Демчака
https://korrespondent.net/ukraine/39935 ... a-demchaka
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югин
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:05

  югин написав:НАБУ открыло дело против нардепа Демчака
https://korrespondent.net/ukraine/39935 ... a-demchaka

Недоторканих неповинно бути.
Все правильно, слуга Народу мусить пояснити кожну копійку в своїх закромах.
Не можеш, віддай Народу в бюджет....і понеси заслужене покарання, якщо судом буде визнано про здійснення Русланом кримінального правопорушення.
Слідкуєм за розвитком ситуації.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:08

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Слідкуєм за розвитком ситуації.

А чем с Вермутом закончилось?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:10

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слідкуєм за розвитком ситуації.

А чем с Вермутом закончилось?

А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:14

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слідкуєм за розвитком ситуації.

А чем с Вермутом закончилось?

А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув. :oops:

https://finclub.net/news/glavu-nabsovet ... arest.html
https://economics.unian.net/finance/100 ... estva.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 11:27

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А чем с Вермутом закончилось?

А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув. :oops:

https://finclub.net/news/glavu-nabsovet ... arest.html
https://economics.unian.net/finance/100 ... estva.html

Думав що то щось повязане з Русланом.
А Ви про Наталку.
Виглядає що великі дяді троха підставили її...і здавати тих дядь ніззя бо вони грають свою велику гру і ця гра може виявитися договорняком.
І банка Вермут в цій грі стоїть троха в стороні тому ще і живе...мабуть.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:13

А нагадайте більш детальніше про що Ви...а то призабув. :oops:[/quote]
https://finclub.net/news/glavu-nabsovet ... arest.html
https://economics.unian.net/finance/100 ... estva.html[/quote]
Думав що то щось повязане з Русланом.
А Ви про Наталку.
Виглядає що великі дяді троха підставили її...і здавати тих дядь ніззя бо вони грають свою велику гру і ця гра може виявитися договорняком.
І банка Вермут в цій грі стоїть троха в стороні тому ще і живе...мабуть.[/quote]

ОБС :mrgreen:
одни предположение и всего-то
МИБ это теперь как самый главный конвертцентр по-вашенски :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:31

Про МІБ жодним словом не згадав.
Мої міркування можете ігнорити.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:49

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Мої міркування можете ігнорити.
вот и не стоит каждый раз писать про московитов , свои припущення про политику и подымать темы не касающихся банков - у вас прекрасный диалог на ветке форварда,вот в таком же духе и продолжайте про показатели и т.д.
никому не верю
sens
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