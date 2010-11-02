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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 13:55

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мої міркування можете ігнорити.
вот и не стоит каждый раз писать про московитов , свои припущення про политику и подымать темы не касающихся банков - у вас прекрасный диалог на ветке форварда,вот в таком же духе и продолжайте про показатели и т.д.

Так Московити і політика на банки впливає.
Дякую за зауваження.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:07

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Московити і політика на банки впливає

ні,NO,НЕТ,Nein

про рвс - Демчак этот банк содержит , процентом на депо зазывает , деполюдям делает больше капитал . мне например интереснее в втб или пибе,сбере продать валюту зимой и зимой войти в рвс , если Демчак не сделает финт ушами как в ЕрДе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:16

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Московити і політика на банки впливає

ні,NO,НЕТ,Nein

про рвс - Демчак этот банк содержит , процентом на депо зазывает , деполюдям делает больше капитал . мне например интереснее в втб или пибе,сбере продать валюту зимой и зимой войти в рвс , если Демчак не сделает финт ушами как в ЕрДе

З ні категорично не погоджуюсь.
Саме політика підігнала Руслану Банку РВС.
Чому валюту слід продавати банкам супостата незрозуміло.
А зайти до Руслана можна зараз, зимою поповнити якщо ставки впадуть, літом року 2019 відкупитися.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:Чому валюту слід продавати банкам супостата незрозуміло

потому что там она покупалась и продавалась не раз
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:26

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:зайти до Руслана можна зараз

сейчас растет курс и банки подымают процент - совпадение , не так ли

следует разделить риски
я отдаю предпочтение вкладам грн до лета,до зимы вкладу в валюте
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:28

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:якщо ставки впадуть, літом року 2019 відкупитися
будет в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок

так что на лето полная неизвестность
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:28

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому валюту слід продавати банкам супостата незрозуміло

потому что там она покупалась и продавалась не раз

З ккупівлею ще можу погодитись, з продажею супостату категорично ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:29

Re: РВС Банк

  sens написав:МИБ это теперь как самый главный конвертцентр по-вашенски

блин, а я согласен
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 14:30

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:з продажею супостату категорично ні


покупайте билет на поезд и идите пешком по рельсам - вам решать . Деньги не пахнут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 15:01

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:з продажею супостату категорично ні.

Там, в ВТБ, зачастую КУРС ВЫШЕ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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