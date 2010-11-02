Так Московити і політика на банки впливає.
Дякую за зауваження.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:55
Так Московити і політика на банки впливає.
Дякую за зауваження.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:07
Re: РВС Банк
ні,NO,НЕТ,Nein
про рвс - Демчак этот банк содержит , процентом на депо зазывает , деполюдям делает больше капитал . мне например интереснее в втб или пибе,сбере продать валюту зимой и зимой войти в рвс , если Демчак не сделает финт ушами как в ЕрДе
никому не верю
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:16
З ні категорично не погоджуюсь.
Саме політика підігнала Руслану Банку РВС.
Чому валюту слід продавати банкам супостата незрозуміло.
А зайти до Руслана можна зараз, зимою поповнити якщо ставки впадуть, літом року 2019 відкупитися.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 14:24
Re: РВС Банк
потому что там она покупалась и продавалась не раз
никому не верю
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:26
Re: РВС Банк
сейчас растет курс и банки подымают процент - совпадение , не так ли
следует разделить риски
я отдаю предпочтение вкладам грн до лета,до зимы вкладу в валюте
никому не верю
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:28
Re: РВС Банк
будет в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок
так что на лето полная неизвестность
никому не верю
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:28
З ккупівлею ще можу погодитись, з продажею супостату категорично ні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:29
Re: РВС Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:30
Re: РВС Банк
покупайте билет на поезд и идите пешком по рельсам - вам решать . Деньги не пахнут
никому не верю
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:01
Re: РВС Банк
Щось мені з ТАС "щастить"
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