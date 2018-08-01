Додано: Чет 02 сер, 2018 09:31

Руслан правильно розуміє політику партії (читай НБУ)

Підняв по гривні на деякі депо %.

Зокрема.

1. На рік з лояльністю чекає імяреків під 18% річних, виплата в кінці, без поповнення.

2. На рік з лояльністю чекає імяреків під 17,5% річних, виплата в кінці, з поповнення.

Поповнення поки не обмежене жодними умовами.

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