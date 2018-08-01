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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:01

Глянув на звіт Руслана за 2 квартал
http://rwsbank.com.ua/uploads/fzvit_01.07.2018.pdf
Кредитний портфель наростили аж до 76 млн грн при пасивах 301 млн грн.
Та й то левова частка якимсь фінансовим конторам.
Чим там вони займаються...невідомо.
За півроку фізики занесли лише 3 млн грн...не вірять в стабільність банки Руслана і Сащка (РвС)...мабуть.
Резервуються паршиво.
Але грошенята для оборудок мають.
Ось так і банкують.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:07

Тут http://rwsbank.com.ua/uploads/Zvit_emit ... v_2018.pdf
пишуть що в наглядовій раді банки куча люду.
Он в СоСо дві сестрички Оленка і Юля наглядають за госпордаркою.
Правда недогледіли і зараз там бардак твориться. :(
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:29

Ще згадав що в декларації Руслана він більше 100 млн грн в РвС банці тримає.
Тоді коли ці 100 з хвостом млн відняти від 153 млн фізиків (депо фізиків в РвС ) якась зовсім мізерна сума малюється. :(
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:31

Руслан правильно розуміє політику партії (читай НБУ)
Підняв по гривні на деякі депо %.
Зокрема.
1. На рік з лояльністю чекає імяреків під 18% річних, виплата в кінці, без поповнення.
2. На рік з лояльністю чекає імяреків під 17,5% річних, виплата в кінці, з поповнення.
Поповнення поки не обмежене жодними умовами.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:40

  Квесторе_поверніться написав:Руслан правильно розуміє політику партії (читай НБУ)
Підняв по гривні на деякі депо %.

На сайте пока никаких изменений нет.
Максимальная ставка 17,0 + 0,5% лояльность
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:44

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Руслан правильно розуміє політику партії (читай НБУ)
Підняв по гривні на деякі депо %.

На сайте пока никаких изменений нет.
Максимальная ставка 17,0 + 0,5% лояльность

Ага, ще не встигли на сайті внести зміни.
ПрОценти нові діють від сьогодні.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:13

Руслан ще так і не завів МС в банк.
Імярекам під депо дають карти Простір.
Мій банк готівку з них видає без комісії.
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