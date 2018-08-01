Глянув на звіт Руслана за 2 квартал http://rwsbank.com.ua/uploads/fzvit_01.07.2018.pdf Кредитний портфель наростили аж до 76 млн грн при пасивах 301 млн грн. Та й то левова частка якимсь фінансовим конторам. Чим там вони займаються...невідомо. За півроку фізики занесли лише 3 млн грн...не вірять в стабільність банки Руслана і Сащка (РвС)...мабуть. Резервуються паршиво. Але грошенята для оборудок мають. Ось так і банкують.
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Руслан правильно розуміє політику партії (читай НБУ) Підняв по гривні на деякі депо %. Зокрема. 1. На рік з лояльністю чекає імяреків під 18% річних, виплата в кінці, без поповнення. 2. На рік з лояльністю чекає імяреків під 17,5% річних, виплата в кінці, з поповнення. Поповнення поки не обмежене жодними умовами.
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