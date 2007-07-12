RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:42

  Квесторе_поверніться написав:Інфо 100% достовірна...ще на сайті не обновили.

Руслан прочитал эту ветку и с удивлением узнал, что ставки в его банке повысились, поэтому уже обновил свой сайт :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3292
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:51

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Інфо 100% достовірна...ще на сайті не обновили.

Руслан прочитал эту ветку и с удивлением узнал, что ставки в его банке повысились, поэтому уже обновил свой сайт :wink:

Руслан правильно розуміє політику партії...всім слід завітати до Руслана. :)
17% з лояльныстю, виплата щомісячно, поповнення. Ціна входу 1000 грн.
Виплата % на карту Простір, готівка з карти в банкоматі Ощада без комісії.
Де є краще?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25360
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:58

Квестор часом не працівник-помічник Руслана?
якась прям агітація неокрепших умів :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:11

  greenozon написав:Квестор часом не працівник-помічник Руслана?
якась прям агітація неокрепших умів :)

Просто найкращі умови на сьогодні побачив.
Якщо хто знає кращі може заперечити.
Ну і описав як зручно продуктом користуватись.
Не агітую. Лише інформую.
І просуваю національну платіжну систему Простір. :oops:
Тут її більш менш нормально привязали.
А в Шаромиги при знятті в банкоматах з карти Простір беруть комісію. Це нікуди не годиться.
Альянс взагалі карти Простір перестав продавати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25360
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:27

Ваш інсайд спрацював!

http://prntscr.com/kdtyy7

але при кліку на пдф документі інфа ще стара
чому вірити?
підкажіть там їм...

:lol:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31

Re: РВС Банк

  greenozon написав:чому вірити?

Нікому вірити ніззя...мені можна. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25360
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Ромасик і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1310, 1311, 1312
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13114 2538073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 16:32
Тракторист
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 30, 31, 32
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
314 105668
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 16:22
birmingam
Альфа-Банк 1 ... 5870, 5871, 5872
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58711 7496732
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 16:10
wig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13115)
02.08.2018 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.