Руслан прочитал эту ветку и с удивлением узнал, что ставки в его банке повысились, поэтому уже обновил свой сайт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:42
Руслан прочитал эту ветку и с удивлением узнал, что ставки в его банке повысились, поэтому уже обновил свой сайт
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:51
Руслан правильно розуміє політику партії...всім слід завітати до Руслана.
17% з лояльныстю, виплата щомісячно, поповнення. Ціна входу 1000 грн.
Виплата % на карту Простір, готівка з карти в банкоматі Ощада без комісії.
Де є краще?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:58
Квестор часом не працівник-помічник Руслана?
якась прям агітація неокрепших умів
+50грн !
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:11
Просто найкращі умови на сьогодні побачив.
Якщо хто знає кращі може заперечити.
Ну і описав як зручно продуктом користуватись.
Не агітую. Лише інформую.
І просуваю національну платіжну систему Простір.
Тут її більш менш нормально привязали.
А в Шаромиги при знятті в банкоматах з карти Простір беруть комісію. Це нікуди не годиться.
Альянс взагалі карти Простір перестав продавати.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:27
Ваш інсайд спрацював!
але при кліку на пдф документі інфа ще стара
чому вірити?
підкажіть там їм...
+50грн !
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Додано: Чет 02 сер, 2018 15:31
Re: РВС Банк
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Додано: Чет 02 сер, 2018 19:51
как валюту продает , например безнально и к выдаче ,у кого есть опыт
никому не верю
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