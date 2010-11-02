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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:08

«RwS bank» повідомляє, що з 8 жовтня 2018 року фінансова установа переходить на обслуговування клієнтів-фізичних осіб на підставі Публічної пропозиції на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (оферта), затверджених рішенням Правління Банку від 21.09.2018 року.

Фізичні особи, які є діючими клієнтами «RwS bank», продовжуватимуть користуватися послугами банку відповідно до укладених раніше договорів до їх фактичного припинення.

З повним текстом документу можна ознайомитися за посиланням…

http://rwsbank.com.ua/uploads/2018_10_08_Oferta.pdf
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