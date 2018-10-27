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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:21

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ізя каже що з карти Простір через нього можна платити за комуналь...не тестив.

Ну, может, уже и изменилось что-то.
На сайте НБУ пишут, что уже даже сделали виртуальную карту Простір для расчетов в интернете, но только на украинских сайтах.

Карти Простір Руслана дають можливість без комісії в банкоматах Пишки знімати.

Думаю, не только в Пышке. Раньше был большой список банков, где было можно снимать без комиссии.

Ще згадав про Приват...там теж з карт Простір (Візи і МС Руслан не емітує) під депо від Руслана без комісії.
От тільки блокують якусь суму. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:11

З 1 листопада року 2018 в Руслана починають імярекам видавати карти МС.
Навіть якась кредитка має бути. Під депо тільки Простір...жаль. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:43

а коли Візу
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:24

  greenozon написав:а коли Візу

Візи не буде... буде лише МС....і Простір під депо.
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