Квесторе_поверніться написав:Ізя каже що з карти Простір через нього можна платити за комуналь...не тестив.
Ну, может, уже и изменилось что-то. На сайте НБУ пишут, что уже даже сделали виртуальную карту Простір для расчетов в интернете, но только на украинских сайтах.
Карти Простір Руслана дають можливість без комісії в банкоматах Пишки знімати.
Думаю, не только в Пышке. Раньше был большой список банков, где было можно снимать без комиссии.
Ще згадав про Приват...там теж з карт Простір (Візи і МС Руслан не емітує) під депо від Руслана без комісії. От тільки блокують якусь суму.
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З 1 листопада року 2018 в Руслана починають імярекам видавати карти МС. Навіть якась кредитка має бути. Під депо тільки Простір...жаль.
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Візи не буде... буде лише МС....і Простір під депо.
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