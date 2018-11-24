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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:21

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ізя каже що з карти Простір через нього можна платити за комуналь...не тестив.

Ну, может, уже и изменилось что-то.
На сайте НБУ пишут, что уже даже сделали виртуальную карту Простір для расчетов в интернете, но только на украинских сайтах.

Карти Простір Руслана дають можливість без комісії в банкоматах Пишки знімати.

Думаю, не только в Пышке. Раньше был большой список банков, где было можно снимать без комиссии.

Ще згадав про Приват...там теж з карт Простір (Візи і МС Руслан не емітує) під депо від Руслана без комісії.
От тільки блокують якусь суму. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:11

З 1 листопада року 2018 в Руслана починають імярекам видавати карти МС.
Навіть якась кредитка має бути. Під депо тільки Простір...жаль. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:43

а коли Візу
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:24

  greenozon написав:а коли Візу

Візи не буде... буде лише МС....і Простір під депо.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:01

Приємні ставки по Єуро
:arrow:
http://rwsbank.com.ua/uk/Deposit%20programs
вроді підвищили трішки % - наприклад 3 міс під 4%
(можу помилятись)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:08

Руслан, де обіцяні МС?
http://rwsbank.com.ua/uk/Bank-cards-for-individuals
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:27

Депосертифікати НБУ Руслан трактує як грошові кошти :wink:
http://rwsbank.com.ua/uploads/2018_%203 ... 20sign.pdf
На 400 млн вже підставив плече. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:34

Re: РВС Банк

..по мелкому разместился, разведать обстановку, так сказать....
Ставки не плохие.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:19

  abc111 написав:..по мелкому разместился, разведать обстановку, так сказать....
Ставки не плохие.

И какое впечатление от банка? Вы на короткий срок депо открыли?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:26

какая ситуация в банке?
стоит открыть депо в usd?
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