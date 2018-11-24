.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25
Re: РВС Банк
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32
Хто договір від банки підписав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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