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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25

Re: РВС Банк

.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32

  abc111 написав:.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)

Хто договір від банки підписав?
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