|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32
abc111 написав:
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
Хто договір від банки підписав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26479
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46
Квесторе_поверніться написав: abc111 написав:
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
Хто договір від банки підписав?
..РВС , мокрая печать, центр.отделение
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55
abc111
на квитанции печать есть?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4151
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 06:54
J написав:abc111
на квитанции печать есть?
....на договоре круглая синяя, на приходке прямоугольная кассовая ,синяя
А почему такой интерес, где то не ставят печати?
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14770
|2742403
|
|
|108
|50582
|
|
|64134
|8006055
|
|