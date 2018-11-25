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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25

Re: РВС Банк

.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32

  abc111 написав:.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)

Хто договір від банки підписав?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)

Хто договір від банки підписав?


..РВС , мокрая печать, центр.отделение
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55

abc111
на квитанции печать есть?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 06:54

  J написав:abc111
на квитанции печать есть?



....на договоре круглая синяя, на приходке прямоугольная кассовая ,синяя
А почему такой интерес, где то не ставят печати?
abc111
 
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