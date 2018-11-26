|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32
abc111 написав:
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
Хто договір від банки підписав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26503
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46
Квесторе_поверніться написав: abc111 написав:
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
Хто договір від банки підписав?
..РВС , мокрая печать, центр.отделение
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55
abc111
на квитанции печать есть?
-
J
-
-
- Повідомлень: 4152
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 06:54
J написав:abc111
на квитанции печать есть?
....на договоре круглая синяя, на приходке прямоугольная кассовая ,синяя
А почему такой интерес, где то не ставят печати?
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:06
abc111 написав:
на приходке прямоугольная кассовая ,синяя
весной ставили наборный штамп из магазина канцтоваров
-
J
-
-
- Повідомлень: 4152
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 02:52
greenozon написав: abc111 написав:
А почему такой интерес, где то не ставят печати?
а пагаваріть?
..не забирайте "хліб" у ВВС
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6970
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 1265 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14780
|2747284
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15596
|2219259
|
Пон 26 лис, 2018 20:52
Ой+
|
|64164
|8009254
|
Пон 26 лис, 2018 20:01
Cler
|