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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25

Re: РВС Банк

.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32

  abc111 написав:.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)

Хто договір від банки підписав?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я :)
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают :)

Хто договір від банки підписав?


..РВС , мокрая печать, центр.отделение
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55

abc111
на квитанции печать есть?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 06:54

  J написав:abc111
на квитанции печать есть?



....на договоре круглая синяя, на приходке прямоугольная кассовая ,синяя
А почему такой интерес, где то не ставят печати?
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:14

Re: РВС Банк

  abc111 написав:А почему такой интерес, где то не ставят печати?


а пагаваріть? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:06

  abc111 написав: на приходке прямоугольная кассовая ,синяя

весной ставили наборный штамп из магазина канцтоваров
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 02:52

  greenozon написав:
  abc111 написав:А почему такой интерес, где то не ставят печати?


а пагаваріть? :)

..не забирайте "хліб" у ВВС :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:34

Имейте в виду, что при снятии наличных с просторовской депо-карты в неродных банкоматах (но подключенных к "Простір"), блокируется 1,5% + 5 грн.
При открытии депозита вам об этом не скажут, в тарифах не упоминается.
Промо-код +50 грн +розыгрыш (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD (до 30.11.18).
kosul
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