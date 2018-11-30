.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:25
Re: РВС Банк
.открывался в субботу, народу 0, менеджер , кассир , охранник и я
Все согласно регламента, деньги, договор,....под фонд. Подкупает , что по субботам работают, деньги , по словам сотрудников, вертают
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:32
Хто договір від банки підписав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:46
..РВС , мокрая печать, центр.отделение
Додано: Пон 26 лис, 2018 06:54
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:14
Re: РВС Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:06
Додано: Вів 27 лис, 2018 02:52
..не забирайте "хліб" у ВВС
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Вів 04 гру, 2018 14:34
Имейте в виду, что при снятии наличных с просторовской депо-карты в неродных банкоматах (но подключенных к "Простір"), блокируется 1,5% + 5 грн.
При открытии депозита вам об этом не скажут, в тарифах не упоминается.
Промо-код +50 грн +розыгрыш (Минфин/Бонус к депозиту): MZ2W9GD (до 30.11.18).
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:37
Re: РВС Банк
Глава банка ушел!
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