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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:17

  vkladchiik написав:Глава банка ушел! :shock: :?

https://finclub.net/news/kravets-pokinu ... banka.html

Слід причини дослідити...банка не виглядає такою що слід втікати з тонучого корабля. Будем спостерігати. :wink:
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