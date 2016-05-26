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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:17

  vkladchiik написав:Глава банка ушел! :shock: :?

https://finclub.net/news/kravets-pokinu ... banka.html

Слід причини дослідити...банка не виглядає такою що слід втікати з тонучого корабля. Будем спостерігати. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:17

Чи хтось із форумчан вже встиг спробувати КешБек від РВС-у?


https://rwsbank.com.ua/novosti/cash-bac ... card-world

:P
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:23

  greenozon написав:Чи хтось із форумчан вже встиг спробувати КешБек від РВС-у?


https://rwsbank.com.ua/novosti/cash-bac ... card-world

:P

то вони так шуткують
Скоріш за все такої сторінки не існує

:P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:29

Фото карток вже намалювали, лишилось діло за малим :)

https://rwsbank.com.ua/info/chastnym-li ... mastercard
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:34

Поки вони малювали Мастер лого своє змінив.
Хай перемальовувають :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:46

Re: РВС Банк

Запустили депозит Комунальний
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:51

  wolt450 написав:Запустили депозит Комунальний

Непонятно в чём его "коммунальность" заключается.
Субсидии лишают? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:57

Re: РВС Банк

  Вкладчик1234 написав:Субсидии лишают?


ога

враховуючи піканту вимогу -
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:05

  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Запустили депозит Комунальний

Непонятно в чём его "коммунальность" заключается.
Субсидии лишают? :)

https://drive.google.com/file/d/1hnUhM3 ... L0zBo/view
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Запустили депозит Комунальний

Непонятно в чём его "коммунальность" заключается.
Субсидии лишают? :)

https://drive.google.com/file/d/1hnUhM3 ... L0zBo/view

скретч?! :evil:
скааазошники :lol:
вот у Фидота был коммуналь, всем вкладам коммуналь 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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