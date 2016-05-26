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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Запустили депозит Комунальний

Непонятно в чём его "коммунальность" заключается.
Субсидии лишают? :)

https://drive.google.com/file/d/1hnUhM3 ... L0zBo/view

О, это уже интереснее.
Но можно было и без "квестов". А то наверняка жирных категорий будет мало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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