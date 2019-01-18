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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  wolt450 написав:Запустили депозит Комунальний

Непонятно в чём его "коммунальность" заключается.
Субсидии лишают? :)

https://drive.google.com/file/d/1hnUhM3 ... L0zBo/view

О, это уже интереснее.
Но можно было и без "квестов". А то наверняка жирных категорий будет мало
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:49

когда то был такой депозит у фидо банка там 1200 раз в квартал давали за глаза при депо от 20 тыс. Здесь условия жестче, допустим у меня нет центрального отопления и вода бесплатная. Не продумано это как-то. Лотерея.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:55

  vitaliian написав:когда то был такой депозит у фидо банка там 1200 раз в квартал давали за глаза при депо от 20 тыс. Здесь условия жестче, допустим у меня нет центрального отопления и вода бесплатная. Не продумано это как-то. Лотерея.

И подход кагбэ не "эко-флендли".
Стимулирует больше потреблять, чем экономить ресурсы планеты.

И плюс момент ло*тереи - вклад занеси 100%, а "подарок" ещё попробуй выиграй

Вобщем акция не для клиентов, а для банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 10:56

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:когда то был такой депозит у фидо банка там 1200 раз в квартал давали за глаза при депо от 20 тыс. Здесь условия жестче, допустим у меня нет центрального отопления и вода бесплатная. Не продумано это как-то. Лотерея.

И подход кагбэ не "эко-флендли".
Стимулирует больше потреблять, чем экономить ресурсы планеты.

И плюс момент ло*тереи - вклад занеси 100%, а "подарок" ещё попробуй выиграй

Вобщем акция не для клиентов, а для банка

Ага, аХція мутна. Чи хтось заюзав?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:07

Квесторе_поверніться
даже пробовать нет желания :mrgreen: (за мусор и холодную воду я как нибудь и сама заплачу)+ежемесячные поездки в отд.-вообще пестня
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 11:15

А можно было не "лохматить бабушку", и выдавать "талоны на питание" Ашан, Сильпо, Варус, и т.п.
Или пополнения мобильного. Или талоны на бензин. ;-)

И тогда бы акция "заиграла новыми красками", инфа 146% :-)

За рационализаторское предложение готов принять от банка полную коллекцию указанных талонов :-)

Ну и идея, которая просто "под ногами":
Маленький депозит - маленький талон.
Большой - большой :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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