когда то был такой депозит у фидо банка там 1200 раз в квартал давали за глаза при депо от 20 тыс. Здесь условия жестче, допустим у меня нет центрального отопления и вода бесплатная. Не продумано это как-то. Лотерея.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian написав:когда то был такой депозит у фидо банка там 1200 раз в квартал давали за глаза при депо от 20 тыс. Здесь условия жестче, допустим у меня нет центрального отопления и вода бесплатная. Не продумано это как-то. Лотерея.
И подход кагбэ не "эко-флендли". Стимулирует больше потреблять, чем экономить ресурсы планеты.
И плюс момент ло*тереи - вклад занеси 100%, а "подарок" ещё попробуй выиграй
Вобщем акция не для клиентов, а для банка
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
vitaliian написав:когда то был такой депозит у фидо банка там 1200 раз в квартал давали за глаза при депо от 20 тыс. Здесь условия жестче, допустим у меня нет центрального отопления и вода бесплатная. Не продумано это как-то. Лотерея.
И подход кагбэ не "эко-флендли". Стимулирует больше потреблять, чем экономить ресурсы планеты.
И плюс момент ло*тереи - вклад занеси 100%, а "подарок" ещё попробуй выиграй
Вобщем акция не для клиентов, а для банка
Ага, аХція мутна. Чи хтось заюзав?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вкладчик1234 написав:А можно было не "лохматить бабушку", и выдавать "талоны на питание" Ашан, Сильпо, Варус, и т.п.
к 18% годовых можно выдавать что угодно (при условии что возвращать украденное будет фонд). Умнее было бы сделать карточный кешбэк и попытаться хоть что-то отбить, а дарить бананы всем не один бюджет не потянет.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Вкладчик1234 написав:А можно было не "лохматить бабушку", и выдавать "талоны на питание" Ашан, Сильпо, Варус, и т.п.
к 18% годовых можно выдавать что угодно (при условии что возвращать украденное будет фонд). Умнее было бы сделать карточный кешбэк и попытаться хоть что-то отбить, а дарить бананы всем не один бюджет не потянет.
Рівень біля 18% це зараз рубікон для багатьох банок. Чому імярек має занести саме Руслану? Ось вони і придумали таку унікальну аХцію - завітай кожен місяць до нас, оплатим якусь комунпослугу. Для кого банка розміщена зручно по локації, чому б і ні.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.