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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:15

  хуторянка написав:gun
пройдены в банке РД :mrgreen:
имхо-про солидность как бы не в тему :roll:

Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:19

  gun написав:
  хуторянка написав:gun
пройдены в банке РД :mrgreen:
имхо-про солидность как бы не в тему :roll:

Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?

Руслан Демчак (РД банк)- банка яка колись була зарізана при Януковичу
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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