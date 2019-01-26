RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:15

  хуторянка написав:gun
пройдены в банке РД :mrgreen:
имхо-про солидность как бы не в тему :roll:

Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
Повідомлень: 258
З нами з: 23.09.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:19

  gun написав:
  хуторянка написав:gun
пройдены в банке РД :mrgreen:
имхо-про солидность как бы не в тему :roll:

Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?

Руслан Демчак (РД банк)- банка яка колись була зарізана при Януковичу
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27440
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:48

Нарешті запрацювала кнопка "Тарифи" (раніше була недоступна)

https://rwsbank.com.ua/novosti/rasschit ... te-podarki
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:55

Re: РВС Банк

greenozon написав:Нарешті запрацювала кнопка "Тарифи" (раніше була недоступна)

https://rwsbank.com.ua/novosti/rasschit ... te-podarki
у меня на мобильном так и не загружается пдф-ка в фрейме. Не проще сразу дать ссылку на файл?
maxim2014
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Kevin, Surz, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 608, 609, 610
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6091 1451004
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 17:23
clientage
А-Банк 1 ... 1143, 1144, 1145
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11449 1668646
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 15:19
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 6677, 6678, 6679
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66786 8265042
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 21:23
Son of Sun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.