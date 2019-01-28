Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 січ, 2019 18:15
Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?
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Додано: Суб 19 січ, 2019 18:19
Руслан Демчак (РД банк)- банка яка колись була зарізана при Януковичу
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:48
Нарешті запрацювала кнопка "Тарифи" (раніше була недоступна)
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:55
Re: РВС Банк
у меня на мобильном так и не загружается пдф-ка в фрейме. Не проще сразу дать ссылку на файл?
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:49
Просторові для імяреків
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:30
Коротка дуже кримінально-детективна історія дотична до РВС/Демчака
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:50
Руслан каже що інфо недостовірна.
Хоча правоохоронцям слід перевірити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 січ, 2019 00:27
Всі жирні коти так кажуть, але факти річ упряма.
нічого не зміниться поки "криша" є.
далі не буду, бо політика - грязне діло.
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