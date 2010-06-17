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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:15

  хуторянка написав:gun
пройдены в банке РД :mrgreen:
имхо-про солидность как бы не в тему :roll:

Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?
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gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 18:19

  gun написав:
  хуторянка написав:gun
пройдены в банке РД :mrgreen:
имхо-про солидность как бы не в тему :roll:

Интересно стало. Расшифровка "РД" это - "радостные дни", или что?

Руслан Демчак (РД банк)- банка яка колись була зарізана при Януковичу
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:48

Нарешті запрацювала кнопка "Тарифи" (раніше була недоступна)

https://rwsbank.com.ua/novosti/rasschit ... te-podarki
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 17:55

Re: РВС Банк

greenozon написав:Нарешті запрацювала кнопка "Тарифи" (раніше була недоступна)

https://rwsbank.com.ua/novosti/rasschit ... te-podarki
у меня на мобильном так и не загружается пдф-ка в фрейме. Не проще сразу дать ссылку на файл?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:49

  maxim2014 написав:
greenozon написав:Нарешті запрацювала кнопка "Тарифи" (раніше була недоступна)

https://rwsbank.com.ua/novosti/rasschit ... te-podarki
у меня на мобильном так и не загружается пдф-ка в фрейме. Не проще сразу дать ссылку на файл?

Просторові для імяреків
https://drive.google.com/file/d/14nSQfa ... 46YBa/view
https://drive.google.com/file/d/1QHeUDo ... obU3Q/view
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:30

Коротка дуже кримінально-детективна історія дотична до РВС/Демчака

https://antikor.com.ua/articles/252516- ... nye_dohody
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:50

  greenozon написав:Коротка дуже кримінально-детективна історія дотична до РВС/Демчака

https://antikor.com.ua/articles/252516- ... nye_dohody

Руслан каже що інфо недостовірна.
Хоча правоохоронцям слід перевірити.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 00:27

Всі жирні коти так кажуть, але факти річ упряма.
нічого не зміниться поки "криша" є.
далі не буду, бо політика - грязне діло.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:05

Re: РВС Банк

Кто нибудь связывался с этим банком по валютным депо? 6-12 мес... интересуют отзывы о работе сего банка. Плз :)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:10

  pirat-d написав:Кто нибудь связывался с этим банком по валютным депо? 6-12 мес... интересуют отзывы о работе сего банка. Плз :)

Все залежить від суми, якщо з тисяч 5 можна і звязатись.
Важливі відгуки не коли ложиш а коли забираєш.
З гривнею все ок в них на західних теренах. Віддають норм.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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