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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:16

  Квесторе_поверніться написав:
  pirat-d написав:Кто нибудь связывался с этим банком по валютным депо? 6-12 мес... интересуют отзывы о работе сего банка. Плз :)

Все залежить від суми, якщо з тисяч 5 можна і звязатись.
Важливі відгуки не коли ложиш а коли забираєш.
З гривнею все ок в них на західних теренах. Віддають норм.


Дякую за оперативну відповідь. Так, сума в межах фонду (5-6 тис$).
Саме цей момент відгуків про "коли забираєш" найбільш й інтересує. :D
Віддають чи воду варять прийдіть завтра, або взагалі "Ви не встигли нас попередити, ваш договір пролонговано на той же термін")) бачив таку картину на власні очі в Укргазі.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:19

Re: РВС Банк

  pirat-d написав:Віддають чи воду варять

Попереджую за пару днів...в день закінчення депо виплачують.
З банкою працюю тільки з гривнею.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:34

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Дякую!

нескромне питання можна?) з валютою принципово не працюєте або тільки з цим банком?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:47

  pirat-d написав:Квесторе_поверніться

Дякую!

нескромне питання можна?) з валютою принципово не працюєте або тільки з цим банком?

З валютою в основному з Ощадом...ще з старих часів там маю 7% грязними з поповненням.
Оперативну валюту тримаю на поточному в Ощаді (мобільні заощадження) - 2% долар, 1% євро.
Бігати з 5-6 тисями по інших банках під 5-6% річних грязними якось не випадає.
З гривнею вже років 3 приємніще працювати.
Зараз гривню тримаю в банках від 17% до 19% річних - ризики високі...а шо робить?
Перед Новим роком 2019 пройшов слух про підняття суми гарантованої Фондом до 400-800 в банку. Це було б правильно...може і більше валюти в банки позаносили б. Але щось ця тема притихла...може вистрілить на парламетських виборах. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09

був в відділенні, робив поточні справи
із цікавого що дізнався - в банку міняється топ, йде зміна ключів підпису, відповідно скоро буде анонс

решта все по старому

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:13

Re: РВС Банк

  greenozon написав:міняється топ

Розтлумачте про що це?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  pirat-d написав:Квесторе_поверніться

Дякую!

нескромне питання можна?) з валютою принципово не працюєте або тільки з цим банком?

З валютою в основному з Ощадом...ще з старих часів там маю 7% грязними з поповненням.
:


Дякую, але 7% :shock: ... були такі ставки на такий довгий термін? останні років три-чотири таких ставок не пам'ятаю... в мене якось більше ніж 4,75 в тому ж Ощаді не вийшло(
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:24

Re: РВС Банк

  pirat-d написав:останні років три-чотири таких ставок не пам'ятаю...


Приватбанк (якраз в ніч на націоналізацію наливав набагато більше)
депозит "Субординований" називався
але звісно що тоді в людей була паніка і ніхто (ну майже!) не звернув на ласий продукт увагу...

ощадбанк must die поки пишнота краде ресурси
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:29

Re: РВС Банк

  pirat-d написав:Дякую, але 7% ... були такі ставки на такий довгий термін?

Трирічний з капітізацією і поповненням, 6,75+0,25 за лояльність.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:30

Re: РВС Банк

  greenozon написав:депозит "Субординований"

2 роки і 4 місяці з пяти...політ нормальний.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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