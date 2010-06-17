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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:16
Квесторе_поверніться написав: pirat-d написав:
Кто нибудь связывался с этим банком по валютным депо? 6-12 мес... интересуют отзывы о работе сего банка. Плз
Все залежить від суми, якщо з тисяч 5 можна і звязатись.
Важливі відгуки не коли ложиш а коли забираєш.
З гривнею все ок в них на західних теренах. Віддають норм.
Дякую за оперативну відповідь. Так, сума в межах фонду (5-6 тис$).
Саме цей момент відгуків про "коли забираєш" найбільш й інтересує.
Віддають чи воду варять прийдіть завтра, або взагалі "Ви не встигли нас попередити, ваш договір пролонговано на той же термін")) бачив таку картину на власні очі в Укргазі.
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pirat-d
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:19
pirat-d написав:
Віддають чи воду варять
Попереджую за пару днів...в день закінчення депо виплачують.
З банкою працюю тільки з гривнею.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:34
Квесторе_поверніться
Дякую!
нескромне питання можна?) з валютою принципово не працюєте або тільки з цим банком?
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pirat-d
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:47
pirat-d написав:Квесторе_поверніться
Дякую!
нескромне питання можна?) з валютою принципово не працюєте або тільки з цим банком?
З валютою в основному з Ощадом...ще з старих часів там маю 7% грязними з поповненням.
Оперативну валюту тримаю на поточному в Ощаді (мобільні заощадження) - 2% долар, 1% євро.
Бігати з 5-6 тисями по інших банках під 5-6% річних грязними якось не випадає.
З гривнею вже років 3 приємніще працювати.
Зараз гривню тримаю в банках від 17% до 19% річних - ризики високі...а шо робить?
Перед Новим роком 2019 пройшов слух про підняття суми гарантованої Фондом до 400-800 в банку. Це було б правильно...може і більше валюти в банки позаносили б. Але щось ця тема притихла...може вистрілить на парламетських виборах.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:09
був в відділенні, робив поточні справи
із цікавого що дізнався - в банку міняється топ, йде зміна ключів підпису, відповідно скоро буде анонс
решта все по старому
100К комунальний депо пропонували із бонусами (тянути скретч-картку)
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greenozon
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:13
greenozon написав:
міняється топ
Розтлумачте про що це?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:20
Квесторе_поверніться написав: pirat-d написав:Квесторе_поверніться
Дякую!
нескромне питання можна?) з валютою принципово не працюєте або тільки з цим банком?
З валютою в основному з Ощадом...ще з старих часів там маю 7% грязними з поповненням.
:
Дякую, але 7%
... були такі ставки на такий довгий термін? останні років три-чотири таких ставок не пам'ятаю... в мене якось більше ніж 4,75 в тому ж Ощаді не вийшло(
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pirat-d
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:24
pirat-d написав:
останні років три-чотири таких ставок не пам'ятаю...
Приватбанк (якраз в ніч на націоналізацію наливав набагато більше)
депозит "Субординований" називався
але звісно що тоді в людей була паніка і ніхто (ну майже!) не звернув на ласий продукт увагу...
ощадбанк must die поки пишнота краде ресурси
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:29
pirat-d написав:
Дякую, але 7% ... були такі ставки на такий довгий термін?
Трирічний з капітізацією і поповненням, 6,75+0,25 за лояльність.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:30
greenozon написав:
депозит "Субординований"
2 роки і 4 місяці з пяти...політ нормальний.
Гриценко...наш Президент
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